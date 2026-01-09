weather schneeregen
300 Millionen Euro Investition Geplanter Batteriegroßspeicher: Wie die Gemeinde in Klostermansfeld vom Millionen-Projekt profitieren wird

Ein Batteriegroßspeicher mit einer Kapazität von 5,7 Gigawattstunden, der 6,5 Millionen Haushalte für fünf Stunden pro Tag mit Strom versorgen kann, soll am Rande von Klostermansfeld entstehen und sorgt bundesweit für Aufsehen. Wie die Gemeinde laut Bürgermeister Ochsner profitieren wird und was die archäologischen Untersuchungen ergaben.

Von Daniela Kainz 09.01.2026, 10:15
Im Dezember war das Projekt im Dorfgemeinschaftshaus in Klostermansfeld erstmals vorgestellt worden.
Im Dezember war das Projekt im Dorfgemeinschaftshaus in Klostermansfeld erstmals vorgestellt worden. (Foto: Maik Schumann)

Klostermansfeld/MZ. - Erst zum Jahresende verkündete die Zelos Energy Developments GmbH offiziell den geplanten Bau der wahrscheinlich größten Batterieanlage Europas am Rande von Klostermansfeld. Nun fanden bereits erste vorbereitende Arbeiten am künftigen Standort statt.