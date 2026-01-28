Der Zweckverband plant viele Baustellen im westlichen Landkreis Mansfeld-Südharz. Doch nicht alle Vorhaben werden sich im geplanten Zeitraum umsetzen lassen.

In diesem Jahr will der Wasserverband Südharz rund 26 Millionen Euro investieren und zahlreiche Bauvorhaben umsetzen.

Sangerhausen/MZ. - Knapp 26 Millionen Euro will der Wasserverband Südharz in diesem Jahr im Verbandsgebiet investieren. Das geht aus dem Wirtschaftsplan hervor, den die Mitglieder der Verbandsversammlung einstimmig beschlossen haben, der aber auch Sperrvermerke enthält. Unter anderem sieht der Plan in diesem Jahr anteilig rund 2,2 Millionen für das neue Verwaltungsgebäude vor.