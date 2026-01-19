An drei Orten in Mansfeld-Südharz stehen plötzlich fast drei Meter große Figuren in Regenbogenfarben in der Landschaft. Wer sie aufgestellt hat und was dazu geplant ist.

Was steckt hinter den großen Regenbogen-Figuren in Mansfeld-Südharz?

Eine große Figur in Regenbogenfarben steht am Weg zum ehemaligen Kloster Kaltenborn bei Emseloh.

Sangerhausen/MZ. - Auf einmal stand sie da in der Landschaft, die überlebensgroße Figur in Regenbogenfarben. Die 2,70 Meter hohe Skulptur, die den stilisierten Umriss eines Menschen mit erhobenem Arm zeigt, ist schon von Weitem zu erkennen, wenn man von Emseloh aus in Richtung Kloster Kaltenborn läuft.