Was man mit der Wipperliese in den Herbstferien entdecken kann

Die Wipperliese bietet in den Ferien interessante Fahrten an.

Wippra/MZ. - Mit einem Sonderfahrplan ist die Wipperliese in den Herbstferien unterwegs. Der Betreiber, die Cargo Logistik Rail Service GmbH, lädt unter dem Motto „Zwei Tage, zwei Tunnel, ein Erlebnis“ ein. Der Zug pendelt einer Pressemitteilung zufolge am 10. und 11. Oktober zwischen Sangerhausen und Wippra.

Die Reise führt durch den 875 Meter langen Blankenheimer Tunnel über das große Hasselbach-Viadukt mit Blick über Mansfeld in das sagenumwobene Wippertal. In Friesdorf-Ost fährt die Wipperliese durch den Rammelburger Tunnel. Auf dem Weg nach Wippra geht es vorbei an der Rammelburg.

Viele Sehenswürdigkeiten auf der Fahrt zu entdecken

Die Fahrt bietet Gelegenheit, die Sehenswürdigkeiten in Sangerhausen unter anderem mit dem Rosarium und das Wippertal mit seinen Wanderwegen zu erkunden. Dafür kann „man seine Fahrt unterbrechen, ein Stück zu Fuß gehen und später wieder einsteigen, “heißt es weiter. In Klostermansfeld etwa gibt es einen Wanderweg zum Schloss Mansfeld.

Das Schwert Excalibur lässt sich auf einem Rundwanderweg in Biesenrode entdecken. „Ganz viel Glück soll man haben, wenn man in Friesdorf an den Zwergenlöchern einen der dortigen Bewohner entdeckt“. Das Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt bietet dazu geführte Wanderungen an (Anmeldung: Telefon 0172/1 43 57 20 oder 034775/81 56 11). In Wippra wartet der Wipperia-Funpark auf Besucher. Die Mitnahme von Fahrrädern ermöglicht auch eine Radtour zur Talsperre Wippra.

›› Mehr Informationen unter www.wipperliese.de oder unter Telefon 039222/63 99 99.

Laut Veranstalter kann man am 11. Oktober am Vatteröder Teich die Spurweite wechseln. Die Parkeisenbahn dreht Extrarunden.