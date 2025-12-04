Von „können wir nicht beeinflussen“ bis „extrem wichtige Diskussion“: Die Einschätzungen zur Rentendebatte in der Regierung gehen in der Region weit auseinander.

Was Eisleber und Sangerhäuser von der Rentendebatte halten

Eisleben/Sangerhausen/MZ. - Der Druck ist groß, bei allen Beteiligten: Am Freitag soll im Bundestag über das Rentenpaket der schwarz-roten Bundesregierung abgestimmt werden. Doch eine Gruppe junger CDU/CSU-Abgeordneter hält die geplante Reform für falsch - und hat offengelassen, ob sie zustimmen wird. Das wiederum hat etliche Unions-Granden auf den Plan gerufen: NRW-Ministerpräsident Wüst etwa appellierte eindringlich an die „Gesamtverantwortung“ der jungen Abgeordneten, Kanzler Merz machte am Dienstag noch einmal Druck in der Sitzung der Unions-Bundestagsfraktion.