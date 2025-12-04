Erstmals wird auf dem Winterzauber-Markt am Hallmarkt Bio-Schafskäse angeboten. Auf welche Familiengeschichte der Betreiber zurückblicken kann.

Ein Schafstall auf dem Hallmarkt

Das Schaf auf dem Dach der Hütte von Scott J. Haring auf dem Winterzaubermarkt am Hallmarkt zeigt an: Hier geht Schafskäse über den Verkaufstisch.

Halle (Saale)/MZ. - Bratwurst, Kräppelchen, Pommes - das kulinarische Angebot beim Winterzauber auf dem Hallmarkt ist in diesem Jahr um ein weiteres Geschmackserlebnis erweitert worden. Erstmals beteiligt sich „Harings Schafstall“ am Winterzaubermarkt unterhalb der Blauen Türme der Marktkirche.