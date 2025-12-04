Winterzauber in Halle Ein Schafstall auf dem Hallmarkt
Erstmals wird auf dem Winterzauber-Markt am Hallmarkt Bio-Schafskäse angeboten. Auf welche Familiengeschichte der Betreiber zurückblicken kann.
04.12.2025, 08:01
Halle (Saale)/MZ. - Bratwurst, Kräppelchen, Pommes - das kulinarische Angebot beim Winterzauber auf dem Hallmarkt ist in diesem Jahr um ein weiteres Geschmackserlebnis erweitert worden. Erstmals beteiligt sich „Harings Schafstall“ am Winterzaubermarkt unterhalb der Blauen Türme der Marktkirche.