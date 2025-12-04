Die erste Bewährungsprobe des Winters gab es für den städtischen Winterdienst in Dessau-Roßlau bereits. Wie er vorbereitet ist und warum es nun aber weniger als noch in Vorjahren für ihn zu tun gibt.

Der Winter kann kommen: So wappnet sich der Dessauer Stadtpflegebetrieb gegen Schnee und Glätte

Der Stadtpflegedienst in Dessau-Roßlau ist vorbereitet auf den Winter – mit einem großen Salzvorrat, Fahrzeugen und Personal.

Dessau-Rosslau/MZ. - Zum Anfang vergangener Woche hatte sich der Winter kurz eingestellt. Nicht nur mit Minusgraden, sondern auch mit Schnee. „Vier Wochen zu früh“, meinte da mancher, da es der 24. November war und Weihnachten womöglich wieder milde Temperaturen wie schon in den Vorjahren herrschen. Doch wie ist der Stadtpflegebetrieb auf Schnee und Eis vorbereitet, wie sind die ersten Einsätze gelaufen?