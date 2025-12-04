Mehrere Vorwürfe stehen im Raum Wie Ascherslebener Stadtverwaltung mit Vorwürfen gegen Wohnmobilhändler in Neu Königsaue umgeht

Vorwürfe gegen einen Wohnmobilhändler in Neu Königsaue werfen Fragen auf. Ortsbürgermeister Ralf Klar: „Der kann hier nicht machen, was er will!“