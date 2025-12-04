weather wolkig
  4. Mehrere Vorwürfe stehen im Raum: Wie Ascherslebener Stadtverwaltung mit Vorwürfen gegen Wohnmobilhändler in Neu Königsaue umgeht

Vorwürfe gegen einen Wohnmobilhändler in Neu Königsaue werfen Fragen auf. Ortsbürgermeister Ralf Klar: „Der kann hier nicht machen, was er will!“

Von Katrin Wurm und Detlef Anders 04.12.2025, 08:15
Nur ein paar Werbefahnen lassen darauf schließen, dass in Neu Königsaue ein Wohnmobilhandel ansässig ist. (Foto: Frank Gehrmann)

Neu Königsaue/MZ - In Neu Königsaue wird derzeit intensiv über einen Beitrag der MDR-Sendung „Voss und Team“ gesprochen, der vor wenigen Wochen ausgestrahlt wurde. Darin geht es um den Verdacht der Tachomanipulation bei Wohnmobilen. Viele Einwohner verfolgen die Berichterstattung – auch Ortsbürgermeister Ralf Klar. „Es ist Thema im Ort, nicht erst seit der Sendung“, sagt er.