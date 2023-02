Was die Kälte mit dem Wald in Mansfeld-Südharz macht

Wippra/MZ - Zweistellige Minusgrade in der Nacht, auch am Tag Frost: Doch dem Wald in Mansfeld-Südharz schadet das nicht, sagt Jörg Borchardt vom Betreuungsforstamt Harz. „Die Kälte ist eher sogar positiv“, sagt er.