Bei einer spontanen Spendenaktion kamen in der Stadt Kelbra über 1.000 Euro zusammen. Was davon für die Nachwuchsfeuerwehrleute angeschafft werden soll.

Was die Feuerwehr Kelbra mit über 1.000 Euro Spendengeld alles macht

Knotenkunde steht bei der Kinder-und Jugendfeuerwehr Kelbra regelmäßig auf dem Plan. Jugendwart Clemens Heise (li.) gibt dem Feuerwehrnachwuchs Hinweise, wie die Knoten gelingen.

Kelbra/MZ. - Der 10-jährige Jonas weiß schon, was er bei der Feuerwehr werden will: „Ein Verrückter, der reinrennt.“ Er freut sich über das erschrockene Gesicht des Gegenüber, dann erklärt er ernsthaft, dass er einmal Feuerwehr-Atemschutzgeräteträger werden möchte.