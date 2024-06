Was die Besucher zur 750 Jahrfeier in Kelbra erwartet

Veranstaltung in Mansfeld-Südharz

Kelbra/MZ. - „750 Jahre Stadt Kelbra“, unter diesem Motto wird es vom 7. bis 16. Juni 2024 eine Festwoche geben, die - so ist es den Gastgebern zu wünschen - viele Gäste in die Stadt am Fuße des Kyffhäusers lockt.

Vor über einem Jahr hatte Stadtrat Ronny Kaiser (SPD) sein Konzept vorgestellt und Mitstreiter gefunden. Nun gehen die Planungsarbeiten des Organisationsteams auf die Zielgerade. Am Freitag, 7. Juni um 18 Uhr beginnt die Festwoche mit einer öffentlichen Festveranstaltung in der Sankt Georgii Kirche. Hierzu werden auch Gäste aus der Partnerstadt Bad Salzdetfurth erwartet.

Vereine engagieren sich für das Fest

Ein Blick auf das Programm zeigt, dass die Arbeit auf viele Schultern verteilt wurde. Einen großen Part der Vorbereitung und Durchführung haben die Mitglieder des Förderkreises für Heimatgeschichte Kelbra übernommen. So werden Kinder und Erwachsene mit verschiedenen Programmen in das Knopfmacher- und Heimatmuseum eingeladen, um auf Spurensuche des alten Handwerks zu gehen.

Überhaupt haben die Besucher die Möglichkeit, die Stadt unterirdisch, in den alten Brauereikellern, aber auch aus der Luft, mit Hubschrauber-Rundflügen, zu entdecken. Mit im Boot sind auch der Sportverein, die Feuerwehren und Kindertagesstätten. „Wir hoffen, dass alles so klappt, wie wir es uns vorgestellt haben. Immerhin war alles nebenbei und freiwillig organisiert“, sagt Ronny Kaiser.

„Dank Sponsoren gilt bei allen Veranstaltungen Eintritt frei.“ Ab 1. Juni wird es im Bürger- und Gästeservice eine Festzeitschrift und limitierte Tassen mit historischen Bildern geben. Das Programm auf dem Festplatz auf dem Brauereigelände reicht vom Public Viewing-Fußballspiel Deutschland gegen Schottland, bis zum Handwerkermarkt mit Schmiede und Besenbindern.

Festumzug als Höhepunkt in Kelbra

Ein Fest ohne das Kyffhäuserland-Orchester Kelbra gibt es in der Stadt nicht. Aber nicht nur die Musiker sorgen auf dem Festplatz für Unterhaltung. Hier wird es auch Autoscooter, Kinderkarussell und XL-Süßwarenstand für Spaß und Unterhaltung geben. Die Versorgung übernehmen die Feuerwehren.

Gespannt sein darf man auf den Festumzug „Kelbra im Wandel der Zeit“. „Bisher haben wir rund 35 Bilder mit etwa 400 Teilnehmern“, sagt Sascha Müller, der sich mit Anke Haupt federführend diesem Vorbereitungspart gewidmet hat. Im Umzug werden Bewohner der Ortsteile Tilleda, Thürungen und Sittendorf dabei sein.