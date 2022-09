Was die Besucher beim Oratorienkonzert in der Sangerhäuser Jacobi-Kirche erwartet

Sangerhausen/MZ - „Zweimal Bach vom Feinsten“ kündigt Kreiskantorin Martina Pohl für das große Oratorienkonzert der evangelischen Kantorei an, das am Sonntag, 25. September, um 17 Uhr in der Jacobikirche in Sangerhausen zu erleben ist. Damit kann auch die Kantorei die Tradition ihres großen Konzerts im Herbst wieder aufnehmen, nachdem sie in den vergangenen beiden Jahren ruhen musste.

