Landkreis ist Vorreiter Was bei der Bezahlkarte für Migranten in Mansfeld-Südharz derzeit schiefläuft

500 Bezahlkarten für Flüchtlinge in Mansfeld-Südharz sind bereits verteilt. Damit geht der Landkreis in Sachsen-Anhalt voran. Doch es gibt auch Probleme. Mit welchen Hindernissen Migranten kämpfen müssen und was das Lamsa dazu sagt.