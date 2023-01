Warum zwei Traditionslokale in Sangerhausen schließen

Das Rosencafé im Europa-Rosarium und die Bergmannsklause am Schaubergwerk in Wettelrode haben ihre Pforten dicht gemacht. Wie es dort künftig weiter geht.

Sangerhausen - Wer über die Feiertage im Sangerhäuser Europa-Rosarium unterwegs war oder das Erlebniszentrum Bergbau in Wettelrode besuchte, wunderte sich: Denn das „Rosencafé“ im Rosengarten und auch die „Bergmannsklause“ in Wettelrode sind geschlossen. Der Betreiber, die Schacht und Rosen GmbH, verweist potenzielle Gäste auf Aushängen an beiden Einrichtungen auf den „Ratskeller“ am Sangerhäuser Marktplatz, den die Firma ebenfalls gepachtet hat. „Bitte fotografieren sie dieses Schild und zeigen es im Ratskeller vor - Sie erhalten von uns fünf Euro Rabatt“, heißt es auf den Zetteln.