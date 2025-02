Warum zum Anprägen nur 24 Medaillen am Balancier in der „Alten Münze“ in Stolberg gefertigt wurden

Beim Anprägen der Jahresmedaille 2025 am Balancier im Museum „Alte Münze“ in Stolberg waren Münzmeister Dietrich Lücke sowie die Gesellen Ralf Jessa und Heinz Ortmann (von links) in Aktion.

Stolberg/MZ. - Für die Freunde des Jahresmedaille des Museums „Alten Münze“ in Stolberg hieß es in diesem Jahr, einen Monat länger auf das Anprägen warten. Aufgrund der noch andauernden Umbaumaßnahmen des Museums erfolgte das Anprägen der Jahresmedaille am 1. Februar 2025. Aber viele, die sonst immer am Neujahrstag ihre Medaille abholten, ließen es sich nicht nehmen, auch diesmal vor Ort zu sein.