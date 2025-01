Besuch auf der Baustelle: Wie das Museum „Alte Münze“ in Stolberg umgestaltet wird

Dr. Monika Lücke, die Kuratorin des Museum "Alte Münze", führte die Gäste durch die noch im Umbau befindlichen Räume und erläuterte was bald dort zu sehen sein wird.

Stolberg/MZ. - Auch wenn es in der Vergangenheit einigen Ärger um die Sanierung der Stolberger Niedergasse 17 gab: Aus heutiger Sicht dürfte es richtig gewesen sein, das Nachbarhaus des Museums „Alte Münze“ denkmalgerecht herzurichten und beide Gebäude miteinander zu verbinden. Denn für die Themengebiete, denen sich das Museum in den nächsten Jahren widmen will, werden die Räumlichkeiten benötigt. Wie weit die bauliche und inhaltliche Umgestaltung vorangeschritten sind, haben jetzt die Gemeindeverwaltung Südharz und die Historikerin Monika Lücke der Öffentlichkeit vorgestellt.