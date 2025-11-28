weather regenschauer
  4. Advent in den Rosenhöfen: Warum sich die Küchenwelt in Sangerhausen in eine Weihnachtsbäckerei verwandelt hat (mit Bildergalerie)

Beim „Advent in den Rosenhöfen“ wird es nicht nur festlich, sondern auch herzlich: Die Mitglieder des Sangerhäuser Lions-Clubs haben Plätzchen gebacken, Wichtelpäckchen gepackt und die Gewinner ihrer Adventslotterie gezogen. Alles mit einem Ziel – Freude zu schenken und Gutes zu tun.

Von Frank Schedwill 28.11.2025, 12:30
Die Lionsmitglieder Inge und Adelbert Stickel beim Ausstechen der Plätzchen.
Die Lionsmitglieder Inge und Adelbert Stickel beim Ausstechen der Plätzchen. (Foto: Maik Schumann)

Sangerhausen/MZ. - Seit vielen Jahren sind die Mitglieder des Sangerhäuser Lions-Clubs mit einem Stand beim „Advent in den Rosenhöfen“ vertreten. Dieser Tage haben sie die Aktion vorbereitet. Die Ausstellung in der Wesa-Küchenwelt im Gewerbegebiet Helme-Park verwandelte sich dabei kurzerhand in eine Weihnachtsbäckerei, in der es nach Zimt und Vanille roch. Gemeinsam wurden Plätzchen ausgestochen, gebacken, verziert und dann auch frisch aus dem Ofen probiert.