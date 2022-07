Warum Schweizer Sangerhäuser Hospital ein Denkmal in Buchform setzt

Wie es mit dem Gebäude nun weiter gehen soll? Was als erstes geplant ist.

Sangerhausen - Die ersten Exemplare sind gedruckt. Die Geschichte der Herberge und des Hospizes Sankt Julian in Sangerhausen gibt es jetzt auch in Buchform. Der Schweizer Kunst- und Kulturunternehmer Erwin Feurer (71) hat dem Gebäude so ein besonderes Denkmal gesetzt.