Nachdem lange Zeit in Sachen Windkraft im Landkreis nur nach vorne ging, tritt Landrat André Schröder nun erstmal auf die Bremse und warnt vor übereilten Beschlüssen. Warum?

Warum Landrat André Schröder in Sachen Windkraft in Mansfeld-Südharz auf die Bremse tritt

Laut einer Statistik des Landes gibt es derzeit 232 Windräder in Mansfeld-Südharz.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Derzeit dreht sich nicht viel in Mansfeld-Südharz. Seit Wochen weht kaum Wind, viele Räder bewegen sich nur mühsam. Und doch prägen sie das Bild mancher Landstriche. Laut den Daten des Landes befinden sich derzeit in Mansfeld-Südharz 232 Windräder in Betrieb, diese erzeugen eine Leistung von 426.000 Kilowatt im Jahr. Damit liegt MSH bei der Leistung landesweit auf Platz fünf, bei der Anzahl auf Rang sechs von dem 14 Landkreisen und kreisfreien Städten.