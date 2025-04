Wippra/MZ. - Mit einem besonderen Bier wird die Museums- und Traditionsbrauerei Wippra in diesem Jahr zum Männertag aufwarten. „Wir haben ein bisschen mit amerikanischen Hopfensorten experimentiert“, erzählt Geschäftsführerin Katja Gehring. Herausgekommen ist ein sehr hopfenbetontes Bier, das aber im Geschmack trotzdem sommerlich frisch sei.

„Der amerikanische Hopfen arbeitet ganz anders“, kündigt Gehring ein neues Geschmackserlebnis an. Das „Männer-Bräu“ extra zum Männertag wird in der gewohnten Wippraer Ein-Liter-Flasche mit Bügelverschluss und Sonderetikett abgefüllt. Wer es verschenken will, muss sich aber noch ein bisschen gedulden – das Männer-Bräu wird erst in etwa zwei Wochen ausgereift sein und in den Handel kommen.

Männer-Bräu und mehr: Wo das Bier aus der Brauerei Wippra zu haben ist

Apropos Handel – wo ist das Wippraer Bier aktuell überhaupt zu haben? „Viele holen es direkt hier bei uns an der Brauerei ab“, erzählt Gehring. Ansonsten liefert man den Gerstensaft an eine überschaubare Anzahl kleiner Märkte und Läden, wie beispielsweise an Voglers Hofladen in Riestedt. „Wir stehen ja auch für die Regionalität“, meint Gehring.

Das traditionsreiche Familienunternehmen lebt unterdessen nicht nur von der Produktion allein, sondern auch von den verschiedensten Veranstaltungen. Und da steht mit Himmelfahrt demnächst wieder eine der größten ins Haus. „Wir haben wie jedes Jahr von 10 bis 16 Uhr geöffnet“, sagt Katja Gehring. Es gibt Wippraer Bier, frisch gezapft vom Fass, die Band Polylux sorgt für Livemusik und im Hof läuft eine Bier-Pong-Challenge.

Männertag in Wippra: Das ist an der Brauerei los

Sehr viele Gäste wird den Brauern wohl wieder die Wipperliese ins Haus spülen: Die Bahn pendelt am Männertag von 9.29 Uhr bis 18.33 Uhr mehrfach zwischen Klostermansfeld und Wippra hin und her. Für Herrentags-Ausflügler ist das die beste Möglichkeit zu reisen, ohne den eigenen Führerschein zu riskieren.

Neben den traditionellen Veranstaltungen plant die Wippraer Brauerei in diesem Jahr aber auch etwas Neues: „Am 23. August gibt es bei uns einen karibischen Abend“, erzählt Katja Gehring. Was irgendwie naheliegend ist. „Unser Brauer kommt ja auch aus der Karibik“, sagt sie und lacht. Ihr Mann Belarminio Rodriguez-Sanchez stammt aus der Dominikanischen Republik und ist seit vier Jahren der Chef am Braukessel.

Neues ausprobieren: Karibischer Abend in der Traditionsbrauerei

„Wir wollten auch bei den Veranstaltungen mal was Neues ausprobieren“, sagt Gehring. Beim karibischen Abend soll etwas von der besonderen Lebensfreude, mit der man dort die Feste feiert, auch durchs Wippertal wehen. Auch ein karibisches Abendessen ist angekündigt und natürlich Tanz zu heißen Rhythmen. Die ersten Anmeldungen gibt es schon, Platz ist im Hof des Brauhauses für bis zu 200 Leute.

Die Brauerei in Wippra blickt auf eine lange Tradition zurück. Gebraut wird inzwischen in einem neuen Sudhaus und auch die Abfüllanlage arbeitet mit moderner Technik. Doch die Kupferkessel von 1905 im alten Sudhaus werden in Ehren gehalten und sind ein Höhepunkt bei den regelmäßig angebotenen Brauhausführungen.