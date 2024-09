Knapp eine halbe Million Euro hat der Neubau der Brücke in Gonna gekostet. Nun nähern sich die Bauarbeiten dem Ende und die Brücke wird wieder freigegeben.

Wann die Brücke in Gonna freigegeben wird

Die Brücke in Gonna kann bald wieder befahren werden.

Gonna/MZ. - Es ist nur eine kleine Brücke, aber die Anwohner dürften sich freuen: Am kommenden Dienstag soll nach knapp fünf Monaten Bauzeit die neue Brücke über den Rabenweg im Sangerhäuser Ortsteil Gonna freigegeben werden, teilte die Stadtverwaltung mit.

Brückenneubau kostet knapp eine halbe Million Euro

Halbe Million Euro teurer Neubau, deren große Schäden am Gewölbemauerwerk bereits vor sieben Jahren bei einer Brückenprüfung aufgefallen waren. Auf Empfehlung des zuständigen Ingenieurbüros sei damals bereits der Randbereich der Fahrbahn eingeengt worden, um die Brücke trotz der Schäden weiternutzen zu können, sagte Stadtsprecherin Kristin Hochhäuser.

Ab 15. April dieses Jahres wurde nun die alte Brücke abgerissen sowie im Anschluss die neue aus Betonfertigteilen errichtet.

Das neue Bauwerk hat eine Gesamtlänge von 14 Metern, eine Höhe von 2,97 Metern und eine lichte Weite von drei Metern. Laut Stadtverwaltung waren bei den Bauarbeiten zusätzliche Forderungen der Umweltbehörde einzuhalten. So habe ein sogenannter landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt werden müssen. Auch ein Artenschutzbeitrag sei notwendig gewesen.

Restarbeiten an der Brücke in Gonna nach Freigabe erfolgen noch

Mit dem Bau der neuen Brücke wurden die vorhandene Strom-Freileitung und die alte Straßenbeleuchtung entfernt. Mitarbeiter der Sangerhäuser Stadtwerke haben stattdessen Erdkabel verlegt. Die Stadt errichtete zudem eine neue Straßenbeleuchtungsanlage mit sieben LED-Leuchten.

Von den insgesamt 477.000 Euro Gesamtkosten entfielen laut Stadt 383.000 Euro auf die reinen Bauarbeiten, 57.000 Euro wurden für die Planung ausgegeben, etwa 25.000 Euro flossen in die neue Straßenbeleuchtung. Dazu kommen noch eine sogenannte naturschutzfachliche Untersuchung, die mit 12.000 Euro zu Buche schlug.

Die Freigabe am nächsten Dienstag ist für 15 Uhr geplant. Ganz fertig ist die neue Brücke dann laut Stadt aber noch nicht. „Restleistungen im Bereich des Geländerbaus werden in den nächsten fünf bis sechs Wochen erfolgen“, kündigte Hochhäuser an. Eine sogenannte Leitwand werde deshalb zunächst das geplante Geländer ersetzen. Das habe aber keine Auswirkung auf die Befahrbarkeit des Bauwerks.