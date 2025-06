Schkopau/MZ - Nach einem schweren Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Schkopau schwebt ein Motorradfahrer in Lebensgefahr. Der 50-Jährige war laut Polizeiinspektion Halle gegen 17.20 Uhr auf der B91 in Fahrtrichtung Halle unterwegs, als er mit einem Auto kollidierte. Durch den Zusammenstoß habe er die Kontrolle über seine Maschine verloren und sei in die rechte Leitplanke geschleudert.

Motorradfahrer wird in Klinikum in Halle notoperiert

„Er kam schwerstverletzt in einem Straßengraben zum Liegen“, berichtete die Polizei. Der Mann habe mehrere Brüche erlitten und kam zur Behandlung in ein hallesches Klinikum. Dort wurde er mehrfach notoperiert.

Laut Polizei laufen die Ermittlungen zur Unfallursache, in deren Zuge unter anderem eine Drohne zum Einsatz kam, noch. Das vollständig zerstörte Motorrad habe man sichergestellt. Den entstandenen Gesamtschaden an den Fahrzeugen und der Leitplanke beziffert die Polizei auf etwa 20.000 Euro.