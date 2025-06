Wie in Ilberstedt ein Loch im Haushalt gestopft werden soll

Ilberstedt/MZ. - Wird die Eisenbahnbrücke in Ilberstedt nach Hohenerxleben jemals neu gebaut? Dies scheint unwahrscheinlicher denn je, denn wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Debatte über den Haushalt bekannt wurde, darf die Brücke laut Deutscher Bahn nicht wie geplant gebaut werden.