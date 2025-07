Seit fünf Jahren am Start

Aschersleben/MZ - Die Kaffeemänner Rösterei in Aschersleben feiert ihr fünfjähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumswochenende. Vom 5. bis 7. September lädt das Team auf das Gelände rund um die Rösterei ein – mit einem abwechslungsreichen Programm aus Kulinarik, Kultur und Unterhaltung für große und kleine Gäste. Geplant ist ein dreitägiges Fest mit vielen Akteuren aus der Region und darüber hinaus.

Kulinarisch erwartet die Besucherinnen und Besucher unter anderem eine mobile Kaffeebar mit Spezialitäten, eine Auswahl an Cocktails – alkoholfrei und klassisch gemixt – sowie Fingerfood-Angebote und ein Grillstand der Freiwilligen Feuerwehr. Ergänzt wird das gastronomische Angebot durch ein gemeinsames Frühstück am Sonntagvormittag im Rahmen eines öffentlichen Frühschoppens. Dabei gibt es von 9 bis 12 Uhr eine Kaffee-Flatrate sowie ein „Reste-Frühstück“ mit Matjes, Halver Hahn, Brezen und weiteren Speisen.

Viele Mitmachangebote

Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen. Für Familien und Kinder gibt es vielfältige Mitmachaktionen: eine Hüpfburg, Airbrush-Tattoos, Klebetattoos und Bodypainting mit Daniela Schatz sowie das „Ramba Zamba Kids“-Programm. Musikalisch wird das Wochenende unter anderem von einem Chor und einem Oboe-Ensemble begleitet. Ein Höhepunkt für viele Besucher dürfte die Turmbegehung mit Aussicht über die Stadt sein.

Ebenfalls am Samstag wird eine historische Altportrait-Kamera zum Einsatz kommen, bei der Besucher sich im Stil vergangener Zeiten fotografieren lassen können. An einem Info- und Mitmachstand dreht sich alles um das Thema Bienen und auch der „Eulenmann“ ist gemeinsam mit der „Eulenfrau“ vor Ort – samt Sonderstempel für Sammlerinnen und Sammler.

Auch ein Kaffee-Quiz und ein Wattmeter-Gewinnspiel sind geplant. Am Samstag ist zudem die Cycle Rösterei aus Lübeck zu Gast. Für Unterhaltung sorgen an allen Tagen die Gruppen „Die Halunken“ und der Verein Elf mit Tanz, Spielaktionen und Showeinlagen. Wer es sportlich nehmen möchte, kann sich am Bierpong-Tisch versuchen und das Wochenende auf entspannte Weise ausklingen lassen.