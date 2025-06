Torsten Röpke übernimmt Leitung in Wittenberg, Robert Flieger in Coswig.

Chefarztwechsel am Krankenhaus in Wittenberg – was sich jetzt ändert

Wittenberg/MZ. - Zum 1. Juni hat es am Evangelischen Krankenhaus Paul-Gerhardt-Stift in Wittenberg einen Personalwechsel gegeben: Chefarzt Dr. med. Robert R. Flieger hat die Leitung der Klinik für Kardiologie und Angiologie an Privat-Dozent Dr. med. Torsten K. Röpke übergeben. Das schreibt die Johannis-Stift-Diakonie in einer Pressemitteilung. Flieger hat ein Jahr lang die kardiologischen Kliniken am Paul-Gerhardt-Stift sowie am Evangelischen Herzzentrum Coswig geleitet und übernimmt nun wieder vollumfänglich die Chefarzttätigkeit in Coswig.

Seit dem 1. April 2024 gehört das Evangelische Herzzentrum Coswig zum Verbund der Johannesstift-Diakonie. „Dies war und ist für uns die Chance, zusammen mit den Fachkollegen am Paul-Gerhardt-Stift häuserübergreifende Konzepte zur Versorgung von herzkranken Patient*innen auf- und auszubauen. Dies wurde in den vergangenen Monaten unter anderem durch eine gemeinsame chefärztliche und oberärztliche Leitung beider Standorte gewährleistet“, sagt Chefarzt Robert R. Flieger.

Erste Strukturen seien geschaffen worden und die häuserübergreifende Zusammenarbeit der Herzexperten an beiden Häusern werde in Zukunft weiter gefestigt und ausgebaut. Künftig werde es dabei für beide Standorte wieder jeweils einen Chefarzt geben: mit Torsten K. Röpke übernimmt ein erfahrener Facharzt die Stelle im Paul-Gerhardt-Stift, während sich Flieger wieder komplett auf die Leitung der Klinik für Kardiologie und Angiologie in Coswig konzentrieren kann.

Torsten K. Röpke ist seit September 2023 als leitender Oberarzt am Herzzentrum Coswig tätig und verfügt auch über Erfahrungen als Chefarzt: von 2019 bis September 2023 leitete er die Klinik für Innere Medizin und Kardiologie des Klinikums Niederlausitz am Standort Senftenberg.

Der neuen Position als Chefarzt sieht er mit Freude und Optimismus entgegen: „Schon jetzt haben wir als Teams ja zusammengearbeitet – das hat sehr gut funktioniert. Dies wollen wir noch ausbauen und verstärken und so die Qualität der Patientenversorgung noch weiter verbessern.“

Schon während der Zeit als Leitender Oberarzt an den Helios-Kliniken und selbstverständlich auch als Leitender Oberarzt am Herzzentrum Coswig arbeiteten er und Chefarzt Robert Flieger stets eng zusammen, so dass hier eine große Kontinuität, Routine und Vertrauen besteht. Torsten K. Röpke sagt: „Das wird auch für die gemeinsame Arbeit und die enge Kooperation zwischen dem Herzzentrum Coswig und dem Paul Gerhardt Stift sowie für die Entwicklung der kardiologischen Versorgung für die gesamte Region wichtig.“