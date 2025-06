In der Bitterfelder Kita Nesthäkchen ist zum Kindertag ein neuer Spielbereich entstanden. Wie es dazu kam.

Mehr Platz zum Klettern - Kita „Nesthäkchen“ in Bitterfeld weiht neuen Spielbereich ein

Freude am Kindertag

Bitterfeld/MZ. - Rund um das Außengelände der Kita Nesthäkchen in Bitterfeld ist am Kindertag nicht nur gesungen und gefeiert worden. Die Mädchen und Jungen haben auch einen neuen Spielbereich in Besitz genommen.