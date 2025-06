20 Jahre Plasmazentrum in Halle: Hier wird mehr als nur Blutplasma gespendet – nämlich Hoffnung, Zeit und Lebensqualität. Ein kleiner Pieks mit großer Wirkung.

Nebenberuf Lebensretter – So wichtig sind Plasmaspenden heutzutage

Halle/MZ. - Die Nadel gleitet fast unmerklich in die rechte Armbeuge von Stefan Ackermann, während neben ihm die Plasmapherese-Maschine zu surren beginnt. Ein medizinisches Gerät, das die Trennung von Blut und Plasma ermöglicht. Routiniert knetet er den Schaumstoffball, das soll den Blutfluss fördern. Es ist sein 244. Mal hier im Plasmazentrum in Halle. Der ganze Vorgang wirkt für ihn fast beiläufig – und doch hängt so viel daran. Denn: Sein Blutplasma kann Leben retten.