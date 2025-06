Gastronomie in Anhalt-Bitterfeld Adria grüßt bald an der Postgrube: „Deutsche Haus“ in Zscherndorf soll wieder eine Gaststätte werden

Im ehemaligen „Deutschen Haus“ in Zscherndorf soll noch in diesem Jahr kroatische Küche aufgetischt werden. Was die Familie Seric an dem geschichtsträchtigen Standort plant.