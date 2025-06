Ausflugstipps für Sonnabend, Sonntag und Montag: Kaffeekonzerte in Oranienbaum, Theater in Wörlitz und Museumsvielfalt oder Gartengenuss in Wittenberg

Christiane Eberhardine hat jedes Jahr ihren großen Auftritt zum „Eberhardinenfest“. Gefeiert wird in Pretzsch an diesem Sonnabend, 7. Juni. Theater gibt es um 14 Uhr.

Wittenberg/MZ. - Wohl eher durchwachsen, aber in der Grundstimmung nicht unfreundlich und frühsommerlich warm soll das Pfingstwochenende werden. Tipps für drinnen und draußen sind da angebracht.

Wandelkonzert in Oranienbaum mit Kaffeetrinken

Natur und Architektur und Musik genießen, das ist am Sonntag, 8. Juni, ab 14 Uhr, in Oranienbaum beim Wandelkonzert möglich. Für Besucher, die im Gartenreich nicht nur Musik erleben wollen, sondern darüber hinaus bei einem kleinen Spaziergang auch Wissenswertes über die Orte erfahren möchten, bietet sich das Wandelkonzert des Anhaltischen Theaters an. Mitarbeiter der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz führen die Gäste in kleinen Gruppen durch den Park. An geeigneten Stellen wartet diesmal das Fagott-Quartett der Anhaltischen Philharmonie mit einem kleinen Programm auf. Den Abschluss des Nachmittags bildet eine Kaffeetafel mit Konzert vor der Orangerie.

Musik am Zitrusgarten mit Kaffee und Kuchen

Noch einmal tritt das Fagott-Quartett am Pfingstmontag, 9. Juni, in Oranienbaum auf. Um 15 Uhr sind die Musiker der Anhaltischen Philharmonie im Zitrusgarten an der Orangerie zu erleben. Das Kaffeekonzert an dem Feiertag steht unter dem Titel „Fagottissimo“.

Treffpunkt für das Wandelkonzert am 8. Juni ist am Ehrenhof. Karten gibt es ab einem Preis von 46 Euro. Für das Kaffeekonzert am 9. Juni liegt der Kartenpreis bei 36 Euro.

Luther-Museen in Wittenberg öffnen an allen Pfingsttagen

An allen drei Tagen laden die Luther-Museen zum Besuch ein. Die Sonderausstellung „Buchstäblich Luther. Facetten eines Reformators“ im Augusteum in Wittenberg (Collegienstraße 54) hat am Pfingstwochenende und am -montag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Sie zeigt die wichtigsten Exponate aus der Dauerausstellung im angrenzenden Lutherhaus. Als besonderer Schatz ist aktuell der originale Ring der Katharina von Bora zu sehen. Eine öffentliche Führung gibt es am Pfingstmontag, 9. Juni, um 15.30 Uhr.

Das Melanchthonhaus in Wittenberg, Collegienstraße 60, mit der Dauerausstellung zu Leben und Wirken des Reformators Philipp Melanchthon sowie der Kabinettausstellung „Cranach bei Melanchthon“ hat Pfingstsamstag bis -montag, ebenfalls von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine öffentliche Führung findet am Pfingstsonntag, 8. Juni, um 14 Uhr statt.

„Tatort 1522 – Das Escapespiel zur Lutherbibel“ im Augusteum in Wittenberg, Collegienstraße 54, ist eine willkommene Abwechslung für Familien und Gruppen, die Spaß am Rätseln haben. Vom 7. bis 9. Juni sind mehrere Zeitfenster zur Buchung geöffnet. Die Zeitfenster können über den Ticketshop unter https://escape.martinluther.de gebucht werden. Empfohlen für Kinder und Jugendliche ab 13 Jahren.

Komödie von Goldoni auf der Insel Stein in Wörlitz

Das Anhaltische Theater zeigt auf der Insel Stein in Wörlitz im Sommertheater wieder „Der Diener zweier Herren“. Zum ersten Mal ist die Komödie an diesem Freitag und am Sonnabend, jeweils um 19.30 Uhr zu erleben. In dem Klassiker nach Carlo Goldoni braucht ein Diener zwei Herren, weil es sich von einer Anstellung allein nicht leben lässt. Eine rasante Geschichte nimmt ihren Lauf: Aus Typen werden Charaktere, aus dem runden Rasen wird eine Piazza, und die „Insel Stein“ wird zur Lagunenstadt

Offener Garten mit Rosen in Wittenberg

Im Reinsdorfer Weg öffnet Familie Wolter an diesem Sonntag, 8. Juni, von 10 bis 18 Uhr ihren Garten für Pfingstausflügler wie Gartenfreunde. Vor allem die Rosenfreunde sollen diesmal in den Genuss vieler Blüten kommen. „Entdecken Sie unseren rund 1.000 Quadratmeter großen, nicht von außen einsehbaren Garten. Schnuppern Sie an der Kräuterspirale, atmen Sie den Duft der englischen Rosen ein, begegnen Sie dem Gemüse auf den Hochbeeten auf Augenhöhe. Und wenn Sie dann noch dem Plätschern der verschiedenen Wasserstellen lauschen, sind Sie in unserem Garten mit seinen vielen Sitzecken angekommen“, heißt es in der Einladung.

Ringreiten und Pfingstfest in Mildensee

Liebhaber von Pferden und sportlichem Spaß sind am Sonntag, ab 13.30 Uhr in Dessau-Mildensee richtig. Rund um den Napoleonsturm wird zum traditionellen Pfingstreiten eingeladen. Unter anderem gibt es ein Ringreiten, aber auch andere Wettkämpfe bringen Spannung und Unterhaltung mit sich. Außerdem sind Vorführungen und Schaubilder geplant. Wer mag, kann in einer historischen Postkutsche unterwegs sein. Kinder dürfen auf Ponys reiten. Kaffee und Kuchen gibt es im Zelt, Grill und Getränkestände, schließlich ab 18 Uhr Live-Musik mit Hot Music.