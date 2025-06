Peißener Vereine hatten am vergangenen Wochenende wieder zum Maienfest eingeladen. Ein Höhepunkt ist alljährlich das Oldtimertreffen.

Historische Fahrzeuge - mit zwei oder mehr Rädern - waren auch in diesem Jahr zum Oldtimertreffen zum Maienfest in Peißen gekommen.

Peißen/MZ. - Der Chrom glänzt in der Sonne, Cabrios können offen fahren, die Leute haben Lust auf kühle Getränke und kaltes Eis – ein besseres Wetter für das Maienfest in Peißen hätten sich die Organisatoren nicht wünschen können. Eröffnet durch den Spielmannszug, tummelten sich schon am Vormittag zahlreiche Besucher auf dem Platz.