Verdacht auf schwere Brandstiftung: Feuer an Mehrfamilienhaus in Merseburg

Merseburg/MZ - Nach einem Brand an einem Mehrfamilienhaus in der Merseburger Innenstadt am späten Samstagabend ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung. Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte, sei gegen 23.15 Uhr ein großer Müllcontainer in der Kleinen Ritterstraße in Brand geraden. Das Feuer beschädigte die Außenwand des Gebäudes.

Laut Polizei beobachtete ein Anwohner einen Mann mit schwarzer Jacke und weißem Basecap am Brandort. Er habe auch eine Bierflasche bei sich gehabt. „Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief bislang ohne Erfolg. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, hieß es aus Halle.

500 Euro Sachschaden an Merseburger Wohnhaus

Die Merseburger Feuerwehr war vor, um die brennenden 1.100-Liter-Mülltonne zu löschen. Letztlich entstand durch den Brand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.