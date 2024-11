Die Wachabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Merseburg arbeiten in 24-Stunden-Schichten. Was dabei alles ansteht und warum Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr auch dabei ist.

Merseburg/MZ. - Es ist Dienstag, 6.30 Uhr. Die Wachübergabe in der Freiwilligen Feuerwehr Merseburg an die Wachabteilung 3 steht an. Die Feuerwehrmänner stehen sich in der großen Fahrzeughalle gegenüber und bereiten die anstehende 24-Stunden-Schicht vor. Zwischen den Einsatzkräften findet sich ein ungewöhnlicher Gast: Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) begleitet die Schicht.