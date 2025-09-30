Havarie sorgt für Behinderungen Vollsperrung und Staus wegen Ölspur in Sangerhausen - Autofahrer pöbeln Feuerwehrleute an

Eine lange Ölspur hat in Sangerhausen für Staus und einen langen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Einsatzkräfte berichten von unschönen Szenen und pöbelnden Autofahrern. Einige seien sogar durch Absperrungen gefahren.