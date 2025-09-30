weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Havarie sorgt für Behinderungen: Vollsperrung und Staus wegen Ölspur in Sangerhausen - Autofahrer pöbeln Feuerwehrleute an

Eil
Hoffnung für das Lichterfest? Veranstaltung könnte doch stattfinden
Hoffnung für das Lichterfest? Veranstaltung könnte doch stattfinden

Havarie sorgt für Behinderungen Vollsperrung und Staus wegen Ölspur in Sangerhausen - Autofahrer pöbeln Feuerwehrleute an

Eine lange Ölspur hat in Sangerhausen für Staus und einen langen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Einsatzkräfte berichten von unschönen Szenen und pöbelnden Autofahrern. Einige seien sogar durch Absperrungen gefahren.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 30.09.2025, 15:58
Der im Kreisel an der Scharfen Ecke liegengebliebene Mähdrescher.
Der im Kreisel an der Scharfen Ecke liegengebliebene Mähdrescher. (Foto: Frank Schedwill)

Sangerhausen/MZ. - Ein aufgrund eines Ölverlusts am Montagnachmittag liegengebliebener Mähdrescher hat für einen stundenlangen Feuerwehreinsatz in Sangerhausen und massive Verkehrsbehinderungen gesorgt.