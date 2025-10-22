Tote Kraniche in Kelbra Vogelgrippe - Mehr als 760 tote Kraniche rund um den Stausee Kelbra - Mansfeld-Südharz bittet um Hilfe

Die Lage am Stausee Kelbra spitzt sich immer weiter zu. Mehr als 500 tote Kraniche meldet Mansfeld-Südharz, hinzu kommen etliche aus Thüringen. Nun hat der Landkreis ein Bürgertelefon geschaltet - und bittet um Hilfe.