  4. Tote Kraniche in Kelbra: Vogelgrippe - Mehr als 760 tote Kraniche rund um den Stausee Kelbra - Mansfeld-Südharz bittet um Hilfe

Die Lage am Stausee Kelbra spitzt sich immer weiter zu. Mehr als 500 tote Kraniche meldet Mansfeld-Südharz, hinzu kommen etliche aus Thüringen. Nun hat der Landkreis ein Bürgertelefon geschaltet - und bittet um Hilfe.

Von Joel Stubert 22.10.2025, 17:38
Am Stausee Kelbra werden tote Kraniche eingesammelt.
Am Stausee Kelbra werden tote Kraniche eingesammelt. Foto: Landkreis Mansfeld-Südharz

Kelbra/MZ. - Die Zahl steigt und steigt, und keiner kennt sie genau. Über 500 tote Kraniche sind im Landkreis Mansfeld-Südharz bereits an der Vogelgrippe gestorben.