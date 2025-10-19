Die Zahl der verendeten Vögel am Stausee Kelbra steigt weiter. Veterinärämter und Feuerwehren aus drei Landkreisen sind im Einsatz. Behörden bereiten Schutzzonen vor.

Feuerwehrleute bergen in Wathosen und unter Vollschutz tote Kraniche am Stausee Kelbra.

Kelbra/MZ. - Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe am Stausee Kelbra werden dort immer mehr tote Kraniche gefunden. Laut Angaben der Behörden und MZ-Informationen sind bis Sonntagmittag bereits über 150 Kadaver rund um den künstlichen See geborgen worden.