Bereits im Vorfeld des Sangerhäuser Kobermännchenfests gibt es zahlreiche Straßensperrungen. Was ab Montag geplant ist.

Viele Straßen bereits ab Montag dicht - Worauf sich Autofahrer einstellen müssen

Ab Montag werden aufgrund des Kobermännchenfests viele Straßen in Sangerhausen gesperrt.

Sangerhausen/MZ. - Achtung Autofahrer: Aufgrund des bevorstehenden Kobermännchenfests vom 5. bis 7. September wird es in Sangerhausen eine ganze Reihe Straßensperrungen geben. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, beginnen diese bereits Anfang kommender Woche. Nachfolgend im Einzelnen das, was im Vorfeld und im Zuge des größten Fests in der Berg- und Rosenstadt geplant ist: