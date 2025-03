Sangerhausen/mz. - Aller guten Dinge sind drei. In diesem Fall mit gutem Ausgang für den VfB Sangerhausen. Denn das dritte Aufeinandertreffen in Folge in der Verbandsliga gegen SV Dessau 05 endete mit 3:1. Am Samstag hatten die Rosenstädter das bessere Ende und holten drei wichtige Punkte im Kampf um einen gesicherten Platz im Ligamittelfeld.

