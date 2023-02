In Oberröblingen aufgefunden Verletzter Weißstorch erhält dank aufmerksamem Rentner Hilfe

Ein humpelnder Storch ist einem Rentner in Oberröblingen aufgefallen. Dank mehrerer Beteiligter ist das Tier mittlerweile auf dem Storchenhof in Loburg und soll sich dort auskurieren. Was Ring 7T181 DEW verrät.