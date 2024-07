Fahrzeuge, die verbotenerweise in der Stolberger Niedergasse parken, behindern den Verkehr. Außerdem hält sich längst nicht jeder Kraftfahrer an Tempo 30.

Stolberg/MZ. - Die Beschwerden in Stolberg (Mansfeld-Südharz) halten an. Von Anwohnern der Niedergasse, von Touristen. Denn immer wieder ist die schmale Straße, eine Kreisstraße, verstopft. Fahrzeuge, ob Bus oder Pkw, weichen bei Gegenverkehr notgedrungen auf Gehwege aus, was den beschaulichen Stadtbummel oder bei Stadtführungen empfindlich stört und älteren Menschen das Überqueren der Straße erschwert. Nachts sind manche Fahrzeuge zu schnell unterwegs, was angesichts des Pflasters nicht zu überhören ist. Wie lassen sich diese Probleme in der denkmalgeschützten Fachwerkstadt lösen?