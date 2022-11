Verkaufsoffene Sonntage in Sangerhausen: Wann kann 2022 geshoppt werden?

Sangerhausen/DUR/awe - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt Shoppen, Einkaufen und Wege erledigen, auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind. Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Sangerhausen?

Verkaufsoffene Sonntage 2022 in Sangerhausen

Bislang gab es im Jahr 2022 drei verkaufsoffene Sonntage in Sangerhausen: Am 10. April zum Frühlingserwachen, zum Kobermännchenfest am 4. September und am 9. Oktober anlässlich des Erntedankfests. Für den 4. Dezember (2. Advent) ist ein weiterer Einkaufs-Sonntag geplant, teilt die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mit. Zu allen verkaufsoffenen Sonntagen haben Geschäfte in der Innenstadt geöffnet.

Wird es 2023 verkaufsoffene Sonntage in Sangerhausen geben?

Für das kommende Jahr sind vier verkaufsoffene Sonntage in Sangerhausen geplant. Sie sollen zu den selben Anlässen wie schon 2022 stattfinden und sind auf 2. April, 3. September, 8. Oktober und 10. Dezember terminiert, heißt es von der Stadt weiter.

Gab es in den vergangenen Jahren verkaufsoffene Sonntage in Sangerhausen?

Im Jahr 2021 fand in Sangerhausen ein verkaufsoffener Sonntag anlässlich des Kobermännchenfests am 5. September statt. 2020 gab es keine Einkaufs-Sonntage.