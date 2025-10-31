Um den betroffenen Betrieb gelten ab sofort strengste Vorschriften. Was Geflügelhalter in Mansfeld-Südharz beachten müssen und wo sich Bürger informieren können.

Das Friedrich -Löffler-Institut hat bestätigt, dass in einem Geflügelbetrieb in der Goldenen Aue die Vogelgrippe ausgebrochen ist. Rund 40.000 Legehennen mussten getötet werden. Der Landkreis Mansfeld-Südharz hat eine Sperrzone festgelegt und eine neue Allgemeinverfügung für den Landkreis erlassen.

Kelbra/MZ. - Grausame Szenen spielten sich am Donnerstag in einem Geflügelbetrieb in der Goldenen Aue ab. Obwohl das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) den Verdacht auf eine Ansteckung einzelner Tiere mit dem Vogelgrippe-Virus noch nicht bestätigt hatte, mussten aufgrund des Schnelltests alle rund 40.000 Legehennen gekeult werden.