Geflügelpest in Mansfeld-Südharz Verdacht bestätigt: 40.000 Legehennen gekeult und Sperrzone festgelegt

Um den betroffenen Betrieb gelten ab sofort strengste Vorschriften. Was Geflügelhalter in Mansfeld-Südharz beachten müssen und wo sich Bürger informieren können.

Von Joel Stubert und Helga Koch 31.10.2025, 13:54
Das Friedrich -Löffler-Institut hat bestätigt, dass in einem Geflügelbetrieb in der Goldenen Aue die Vogelgrippe ausgebrochen ist. Rund 40.000 Legehennen mussten getötet werden. Der Landkreis Mansfeld-Südharz hat eine Sperrzone festgelegt und eine neue Allgemeinverfügung für den Landkreis erlassen.
Foto: picture alliance/dpa

Kelbra/MZ. - Grausame Szenen spielten sich am Donnerstag in einem Geflügelbetrieb in der Goldenen Aue ab. Obwohl das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) den Verdacht auf eine Ansteckung einzelner Tiere mit dem Vogelgrippe-Virus noch nicht bestätigt hatte, mussten aufgrund des Schnelltests alle rund 40.000 Legehennen gekeult werden.