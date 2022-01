Veränderte Verkehrsführung in Sangerhausen wegen Baustelle in der Jacobstraße

Sangerhausen/MZ - Wegen einer Baustelle in der Jacobstraße in Sangerhausen gibt es eine Änderung der Verkehrsführung in der Neuhäuser Straße in Sangerhausen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Göpenstraße und Katharinenstraße. Die Einbahnstraßenregelung muss in diesem Abschnitt geändert werden. Ab Mittwoch, 19. Januar, erfolgt die Verkehrsführung entgegengesetzt von der Katharienstraße in Richtung Göpenstraße. Die Änderung wird entsprechend ausgeschildert, so die Verwaltung.