Was beim zweiten Gerichtstermin passiert ist und wie es für Kunden jetzt weitergehen könnte.

Urteil zu Sparkasse Mansfeld-Südharz soll am 11. Oktober kommen

Sangerhausen/MZ - Im Verfahren um die Musterfeststellungsklage des Verbraucherzentrale-Bundesverbands (VZBV) gegen die Sparkasse Mansfeld-Südharz vorm Oberlandesgericht (OLG) Naumburg wird am Mittwoch ein Urteil erwartet. Im zweiten Verhandlungstermin hatte das Gericht einen Gutachter angehört, den es zuvor mit der Überprüfung der Zinsberechnung für Prämiensparverträge der Sparkasse beauftragt hatte. Auch der klagende Verband und die Sparkasse wurden dazu gehört. „Das Gericht will am 11. Oktober entscheiden“, heißt es vom VZBV.