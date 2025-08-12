Großeinsatz am Sangerhäuser Stadtbad Untersuchung abgeschlossen - was Ursache für Großalarm am Stadtbad war
Vier Tage nach dem Großeinsatz von über 100 Feuerwehrleuten am Sangerhäuser Stadtbad steht der Auslöser fest. Wie es mit dem fast fertig sanierten Bad nun weitergeht.
Aktualisiert: 12.08.2025, 13:50
Sangerhausen/MZ. - Der Großeinsatz der Feuerwehr im fast fertig sanierten Sangerhäuser Stadtbad am vergangenen Donnerstag ist durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Das teilte die Kommunale Bädergesellschaft (KBS) auf MZ-Anfrage mit.