  4. Großeinsatz am Sangerhäuser Stadtbad: Untersuchung abgeschlossen - was Ursache für Großalarm am Stadtbad war

Vier Tage nach dem Großeinsatz von über 100 Feuerwehrleuten am Sangerhäuser Stadtbad steht der Auslöser fest. Wie es mit dem fast fertig sanierten Bad nun weitergeht.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 12.08.2025, 13:50
Blick in den Chlorgasraum. In diesen Stahlflaschen wird das Chlorgas aufbewahrt.
Blick in den Chlorgasraum. In diesen Stahlflaschen wird das Chlorgas aufbewahrt. (Foto: Feuerwehr)

Sangerhausen/MZ. - Der Großeinsatz der Feuerwehr im fast fertig sanierten Sangerhäuser Stadtbad am vergangenen Donnerstag ist durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Das teilte die Kommunale Bädergesellschaft (KBS) auf MZ-Anfrage mit.