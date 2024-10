Die große Berufsorientierungsmesse im Landkreis Mansfeld-Südharz gibt es in diesem Jahr sogar an drei Standorten. Warum sie jetzt wieder freitags stattfindet.

Sangerhausen/MZ. - Eine Rückkehr zu Bewährtem, aber auch eine Neuerung bringt die Berufsorientierungsmesse Zack in diesem Jahr. Erstmals wird sie an drei Standorten in Mansfeld-Südharz stattfinden – neben Sangerhausen und Eisleben diesmal auch in Hettstedt. Beim Wochentag ist man derweil wieder zum Freitag zurückgekehrt.

Denn im vergangenen Jahr, als man die Messe auf den Samstag verlegt hatte, haben sie deutlich weniger Schüler besucht als unter der Woche. Statt 2.000 waren es nur rund 700, erklärte Heiko Koschmieder, Geschäftsführer des Unternehmens Feag in Sangerhausen, jetzt bei der Vorstellung der Pläne für die Zack 2024.

Messe Zack: Die Palette an Ausbildungsberufen ist riesig

Der Unternehmer gehört zu einem ganzen Netzwerk an Akteuren, die die große Berufsmesse seit vielen Jahren auf die Beine stellen. Die Kammern sind ebenso mit im Boot wie die Arbeitsagentur und die Kommunen. Dabei wollen alle das Gleiche: Jugendlichen zeigen, wie groß die Palette an Ausbildungsberufen und -betrieben in Mansfeld-Südharz ist. In der Hoffnung, dass sie zum einen den passenden Job wählen und die Lehre mit Spaß und Durchhaltevermögen durchziehen und zum anderen der Region als Fachkräfte erhalten bleiben. Denn der demografische Wandel hat längst dafür gesorgt, dass Firmen sich um gute Azubis bemühen müssen.

Feag-Chef rät: Vor der Ausbildung den Job im Praktikum testen

„Jeder, der bei uns eine Ausbildung beginnen will, sollte vorher ein Praktikum machen“, sagt Heiko Koschmieder. Damit habe die Feag sehr gute Erfahrungen gemacht und deshalb legt er den Unternehmen nahe: „Bietet Praktika an, bietet Ferienjobs an.“ Bei der Feag würden auf diese Weise übers Jahr immer 15 bis 20 Schüler reinschnuppern.

Das Unternehmen hat über alle Lehrjahre hinweg insgesamt 19 Azubis. „Wir haben auch ein bisschen umdisponiert. Seit diesem Jahr haben wir eine eigene Lehrlingsabteilung, die reale Projekte bearbeitet“, berichtet Koschmieder. Die Jüngeren lernen da auch von den Älteren, die Azubis sind gemeinsam für ihr Projekt verantwortlich. „Das macht denen richtig Spaß“, meint der Chef.

Was bei Schulabgängern heute anders ist

Weil viele Schulabgänger inzwischen weniger selbstständig sind, hat man die Zahl der Ausbilder erhöht. „Einer kümmert sich um maximal drei Lehrlinge“, erklärt Koschmieder. Denn: „Du musst heute enger dranbleiben und schauen, wie sich die Noten in der Berufsschule entwickeln.“

Für die Schüler, die demnächst über eine der drei Messen marschieren, geht es zunächst aber darum, überhaupt erst mal den passenden Ausbildungsberuf zu finden. Die Bandbreite an Berufsbildern, die von den Firmen und Institutionen vorgestellt werden, ist groß, reicht vom Forstanwärter bis zum Fachinformatiker, von der Heilerziehungspflegerin bis zur Justizfachwirtin, vom Baugeräteführer bis zur Chemikantin. Auch die verschiedensten Möglichkeiten, bei einem Unternehmen in Mansfeld-Südharz ein Duales Studium zu absolvieren, werden vorgestellt.

Zur Zack kommen in Hettstedt 38, in Eisleben und Sangerhausen je 50 Aussteller

In Hettstedt werden 38 Aussteller ihre Stände aufbauen, in Eisleben und Sangerhausen jeweils 50. Einige präsentieren sich an allen drei Standorte, andere an zwei oder nur einem. Dass es in diesem Jahr auch im Wirtschaftsraum Hettstedt eine eigene Zack gibt, hilft den Organisatoren nicht zuletzt, Kosten beim Bustransfer der Schüler zu sparen. Zuletzt war man da schon nah an 20.000 Euro.

Zack 2024: Das sind die Messetermine

In Hettstedt findet in diesem Jahr erstmals eine eigene Auflage der Berufsorientierungsmesse statt, und zwar am 25. Oktober von 8 bis 15 Uhr beim Kolping-Berufsbildungswerk in der Kolping-Straße 1 im Hettstedter Ortsteil Walbeck.

In Eisleben werden sich Schüler der 8., 9. und 10. Klassen am 8. November, 8 bis 15 Uhr, in der Glück-Auf-Halle in der Friedensstraße 38 an den Ständen der Unternehmen und Institutionen über Ausbildungsmöglichkeiten informieren.

In Sangerhausen schließlich findet die Berufsmesse am 22. November, 8 bis 15 Uhr, in der Mammuthalle in der Külz-Straße 35 statt.