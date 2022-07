Wird Anklage erhoben? Schwerer Unfall an offener Schranke in Roßla - Ermittlungen gegen DB-Mitarbeiter vor Abschluss

Im Janauer war in Roßla ein 39 Jahre alter Pkw-Fahrer an einem Bahnübergang schwer verunglückt. Die dort vorhandenen automatischen Halbschranken waren nicht geschlossen. Seither wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen einen Bahn-Mitarbeiter ermittelt. Was ihm vorgeworfen wird.