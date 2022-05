Zug erfasst Pkw an geöffneter Schranke: Bundespolizei ermittelt nach Bahnunfall in Roßla

Ein Zug erfasste einen Pkw am Bahnübergang in Roßla. Die Bundespolizei nimmt nun den Unfall genauer unter die Lupe.

Ein Zug kollidierte am Bahnübergang in Roßla mit einem Pkw

Roßla/MZ - Nach der Kollision eines Regionalzugs der Bahngesellschaft Abellio und eines Autos an einem Bahnübergang in Roßla hat jetzt die Bundespolizei die Ermittlungen übernommen. „Ermittelt wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen unbekannt“, sagte Romy Gürtler, die Sprecherin der Bundespolizeiinspektion in Magdeburg.