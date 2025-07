Urlaub in der Ferne ist nicht immer mit Erholung gleichzusetzen. Die bietet der Kleingarten. Werner Beyer vom Verein „Gute Hoffnung“ zeigt, wie die Auszeit in der Parzelle funktioniert.

Werner Beyer in seinem Reich: hier haben er und seine Frau sich ihren Erholungsort geschaffen, in dem auch mal Hand angelegt werden muss.

Zörbig/MZ. - Nur die Harten kommen in den Garten? Quatsch. Denn in den Garten kommen diejenigen, die einen Ort zum Gestalten und Entspannen suchen. So etwa Werner Beyer vom Kleingartenverein „Gute Hoffnung“ in Zörbig. Der stellvertretende Vereinsvorstand zeigt, wie man es sich in seiner Parzelle so richtig gut gehen lassen kann, frei von Stress, Staus und Flughafenstrandungen.