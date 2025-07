Die neue Sangerhäuser Ortsgruppe von „Omas for Future“ will ihren Teil für eine gesunde Umwelt beitragen. Wie sich die aktiven Großmütter gefunden haben.

„Omas for Future“ wollen in Sangerhausen ohne erhobenen Zeigefinger aktiv sein

Sangerhausen/MZ. - Es war im Oktober vergangenen Jahres, da las Angelika Herzog in der MZ diesen Beitrag über Cordula Weimann. Die Unternehmerin hat in Leipzig die Bewegung „Omas for Future“ gegründet. Nach einem eigenen Leben voller Klimasünden – Weimann spricht von einem großen Haus, Sportwagen, Haushälterinnen, Gärtner und All-inclusive-Urlauben – sei ihr beim Blick auf die Enkel bewusst geworden, dass man ihnen die Welt in einem guten Zustand hinterlassen müsse.