Unbekannte Frau versucht in Sangerhausen gefälschte 200-Euro-Scheine in Umlauf zu bringen

Sangerhausen/MZ. - In der Sangerhäuser Innenstadt hat am Montagnachmittag eine Frau in mindestens zwei Geschäften mit einem vermutlich gefälschten 200-Euro-Schein versucht, Ware zu bezahlen. In beiden Fällen waren die Mitarbeiter im Geschäft misstrauisch, lehnten die Geldannahme ab und informierten die Polizei.

Die Suche nach der Frau verlief bis jetzt erfolglos. Sie ist etwa 1,70 Meter groß, etwa 20 Jahre alt, trug einen geflochtenen Zopf mit aschblonden Haaren. Sie war bekleidet mit Jeans und weißem T-Shirt.